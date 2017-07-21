槍彈辯駁V3 中文版確定9/26日上市！NOWnews今日新聞 (2017-07-21 15:25)
台灣索尼互動娛樂 （SIET） 今日宣布，於日本Spike研發的PS4及PS Vita遊戲《新槍彈辯駁V3 大家的自相殘殺新學期》繁體中文版確定將於2017年9月26日（二）發售！
自2012年發售的第二部作品《超級槍彈辯駁2 再會了絕望學園》後，《槍彈辯駁》系列終於推出本篇最新作，《槍彈辯駁》系列是高速推理動作遊戲，玩家必須在班級審判當中駁倒對手發言的矛盾之處，以抽絲剝繭找出殺人事件幕後的真兇。最新作《新槍彈辯駁V3 大家的自相殘殺新學期》將會有嶄新的舞台，以及和過去系列作完全不同的新角色。
而即將在8月下旬舉辦的「PlayStation遊戲娛樂嘉年華」19日的活動SIET也將邀請《槍彈辯駁》系列製作人寺澤善德、劇本開發總監小高和剛與聲優緒方恵美、大本眞基子、松風雅也和一位「神秘嘉賓」一同現身台灣，透露更多情報！
PS4繁體中文版將會推出實體光碟版與數位下載版，PS Vita版則僅販售數位下載版。PS4實體光碟版將從今日起陸續接受預約，而數位下載版則預計於7月底開始預購。《新槍彈辯駁V3 大家的自相殘殺新學期》PS4實體光碟版將隨附首批特典，數位下載版將提供預購特典－《新槍彈辯駁V3 大家的自相殘殺新學期》主題（PS4專用）。
預購下載版即可獲得PS4專用主題。（圖／SIET提供）
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