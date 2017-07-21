剛開賣就秒殺！尼爾音樂會緊急加演NOWnews今日新聞 (2017-07-21 14:48)
台灣索尼互動娛樂（SIET）今（21）日宣布，以PS4平台上的動作RPG遊戲《NieR:Automata（尼爾 自動人形）》為主題的音樂會 －「人形們的記憶 NieR Music Concert in Taiwan」於開賣即銷售一空！為了服務向隅的粉絲，決定於8月29日（二）追加一場下午場次。此加場門票將於7月22日（六）台灣時間中午12點起，在KKTIX售票網站和APP限量開賣！（※請留意本次未開放全家便利商店FamiPort機台購票）
而為了表達對喜愛《NieR（尼爾）》的粉絲們熱情購票支持的感謝之意，《NieR》系列製作人「齊藤 陽介」先生、開發總監「横尾 太郎」先生與SIET希望能讓每位粉絲都能不受語言隔閡影響，而能更盡情欣賞由眾多聲優熱情演出的朗讀劇，決定贈送給所有購買「人形們的記憶 NieR Music Concert in Taiwan」門票入場的觀眾們乙本僅在本次台灣公演限定推出的繁體中文版「朗讀劇腳本」（不另行販售） ；購買「A區」的觀眾們，則除了原本贈送的乙本「朗讀劇腳本」（繁體中文版）外，並可另外獲得在本次音樂會會場限定販售的「場刊」（繁體中文版）乙本。
現場販售的周邊商品資訊。（圖／SIET提供）
此外，今日同步公開會場販售周邊內容，活動當日僅開放購票入場粉絲購買，數量有限，敬請把握！購票及限量商品購買注意事項詳情請見「人形們的記憶 NieR Music Concert in Taiwan」官方網站
座位資訊。（圖／SIET提供）
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