日前Amazon推出社群軟體Spark，能類似Instagram分享照片，也可以發布喜歡商品，然而Prime會員有額外功能，能接收有興趣領域商品資訊，說是社群軟體，恐怕更像行銷軟體，另外回看台灣，也有新行銷方式正漸漸流行。

Amazon Prime會員首次使用Spark，可以先選擇五項有興趣領域，接著系統就會根據個人喜好，推送相關產品資訊，尤其強調購物體驗，使用者若點擊標記商品，可以直接看到後端資料庫數字，確認庫存還有多少。

單看Spark社交功能，相對其他主流Facebook、Instagram、Snapchat等，似乎仍有不足之處，但Amazon想要拓展電子商務意圖相當明顯，社群與商業界線越來越模糊，台灣就有賣家在Facebook販賣商品，直播拍賣也越來越流行。

很多賣家利用Facebook粉絲團銷售商品，甚至開直播與顧客互動，但危險性相當高，詐騙事件常出現社會版面，業者看到趨勢發展，推出FUNOO直播銷售平台，賣家同樣用直播銷售，平台則確保消費者能夠收到貨。

直播影片性質可以類似電視購物，也可以由賣家直接與消費者溝通，雙方互動性更高，平台業者結合物流與金流，當消費者下訂付款，賣家就必須出貨，確認消費者收到商品，平台才會放款，確保消費者購物安全。