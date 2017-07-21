（中央社舊金山20日綜合外電報導）1個代表主要科技公司的團體在高通公司（Qualcomm Inc.）與蘋果公司（Apple Inc.）的法律糾紛中聯手對抗高通，呼籲監理機關駁回高通所提禁止iPhone進口的要求。



路透社報導，代表Alphabet旗下谷歌公司（GoogleInc.）、亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）、微軟公司（Microsoft Corp.）與臉書（Facebook）的遊說團體，向美國國際貿易委員會（ITC）提出他們的意見。



他們主張，若依照高通所要求，禁止海外組裝、使用英特爾公司（Intel Corp.）晶片的iPhone進口，將對手機供應造成「重大衝擊」，使消費者權益受損。



英特爾和蘋果對手三星（Samsung），都是這個叫做電腦與通訊產業協會（Computer & Communications Industry Association）的團體成員。執行長布萊克（Ed Black）聲明：「如果ITC批准這項禁令，將有助高通藉由壟斷力在未來與蘋果相抗衡，使他們調高消費裝置的價格。」



蘋果並非電腦與通訊產業協會會員。（譯者：中央社許湘欣）1060721