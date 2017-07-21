機器人在仁川國際機場試運行中央社 (2017-07-21 12:08)
（中央社記者姜遠珍首爾21日專電）南韓LG電子今天透露，他們自主研發的客服機器人和掃地機器人從今天起在仁川國際機場投入試運行。
南韓聯合新聞通訊社報導，客服機器人搭載LG電子自主開發的語音識別功能，可支援韓語、英語、漢語、日語4種語言。
這種機器人將為乘客提供航班、登機口、便利設施、商店等資訊，必要時，甚至可指引乘客前往目的地。
據報導，掃地機器人配備無人駕駛、避開障礙物等功能。由於這種機器人的數據庫中存入了機場地圖，因此在大面積的機場內也自動尋找最佳路線實現高效率清掃。
報導稱，LG公司計劃以機場機器人的推出為契機，不斷拓展商用機器人事業版圖，把機器人產業培育成為公司未來發展新動力。1060721
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