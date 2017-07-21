iOS 10新版釋出 恐怕是iPhone 5末日前兆NOWnews今日新聞 (2017-07-21 10:50)
蘋果全面釋出最新iOS版本10.3.3，似乎沒有特別新功能，主要針對安全性修補漏洞，但值得注意的是，此次恐怕是蘋果針對iOS 10最後一次更新，意味著iPhone 5可能走向末日，iOS 11可能不會支援。
蘋果一直強調iOS系統將走向全面64位元，日前傳出要求App業者提供64位元版本，iOS 11則完全不支援32位元App，意味著iPhone 5、iPhone 5c、iPad 4等機種，可能將被淘汰，使用者要用新系統與App就要換新手機。
外傳蘋果新一代iPhone將會在9月發表，iOS 11可能會搭配新機同時亮相，並且支援64位元機款，全面更新成iOS 11，因此外界猜測，iOS 10可能是最後一次更新，未來將會被iOS 11漸漸取代。
另一方面，除了iOS 10.3.3新版本外，蘋果同時也釋出macOS Sierra 10.12.6、tvOS 10.2.2、watchOS 3.2.3的新版本更新，不過提醒使用者，接獲通知最好不要一股腦按下更新，以免有意外發生，還是先備份再更新。
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