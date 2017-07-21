▲耳機設計日趨人性化 繽特力智慧降噪時尚藍牙耳機上市。（圖／公關照片）

隨著智慧型裝置的普及，各式藍牙耳機不斷推陳出新，也使得民眾對於耳機越來越挑剔，不僅要求音質、更希望待機長、戴起來舒適等，Plantronics繽特力近日發表了全新Voyager 3200系列藍牙耳機，強調符合人體工學入耳設計，還有先進技術可防止外部噪音，免費的APP也適用手機、電腦各版本，可定位找尋耳機最後連線位置，並進行個性化設定等功能，現已搶先在台灣上市，共有 3 種顏色可供選擇，預計7月底將全球開售。

Voyager 3200系列藍牙耳機以符合人體工學的入耳式設計，並有三個麥克風降噪技術，採用先進的音訊管理技術以應對複雜的外部環境，且與一級藍牙設備連接後，距離最遠可達100公尺無線連接，智慧感應技術還能夠自動辨識配戴狀態將來電轉至耳機或手機，更可透過語音接聽或拒絕來電，人性化功能提供清晰通話品質及舒適的佩戴性。

▲Plantronics繽特力近日發表了全新Voyager 3200系列藍牙耳機，強調符合人體工學入耳設計。（圖／公關照片）

此外，Voyager 3200可支援最長達6小時通話與7天待機時間，選購的充電盒在滿電的情況下可為耳機增加最長10小時的額外通話時間，免費的Plantronics Hub APP適用於Win7以上版本、macOS、iOS及安卓設備，內含可定位找尋遺失的耳機最後連線位置、更改語言、進行個性化設定等多種功能。

▲Plantronics繽特力表示，Voyager 3200現已在美國、歐洲以及台灣搶先上市。（圖／公關照片）

Plantronics繽特力表示，Voyager 3200現已在美國、歐洲以及台灣搶先上市，共有碳晶黑、皓月白與太空灰3種顏色可供選擇，可透過授權零售商APR進行選擇購買，建議售價3,490元，預計7月底將全球開售。

台灣授權代理 遠寬電信：www.farwide.com.tw