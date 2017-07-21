蘋果新一代iPhone，大家都會認為是「8」，但傳出訊息指出，恐怕會是「Pro」，其實類似風聲就曾經傳出；另一方面，新一代iPhone很可能產能跟不上，只能在9月小量生產出貨，10月後漸漸才能拉高產量。

外傳摩根大通取得蘋果內部資料，新一代iPhone恐怕不會是熟知的iPhone 8，可能會命名iPhone Pro，其實iPhone不用數字作為名稱訊息，在iPhone 7發布前就有類似傳言，日前也有訊息指出，新一代iPhone可能叫Edition。

不論新一代iPhone叫什麼名字，果粉最關心的可能就是上市時間，外傳將會在9月小量生產出貨，10月才會提升產能，直到10月下旬或11月初才能有量產水準，如果蘋果計畫在9月發布，果粉恐怕又會有搶貨慌。

目前傳出新一代iPhone售價，將會從1100美元起跳，果粉們恐怕從現在就要開始省吃儉用，傳說新iPhone規格與功能，採用OLED螢幕，擴大螢幕占比縮小體積、3D臉部辨識、無線充電等，但一切正確資訊仍然要等正式發布。