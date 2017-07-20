炎炎夏日讓人難耐，為了讓玩家清涼消暑，暴雪娛樂宣布《爐石戰記》自今（20）日起，推出遊戲內活動「冰霜節」，活動將持續三周，邀請玩家清涼一夏，好事成「霜」！

暴雪娛樂表示，活動期間內，玩家只要登入《爐石戰記》，即可獲得一張當周免費的競技場入場券。在完成三場競技場對戰後，就可獲得即將上市的《冰封王座》卡牌包。

《爐石戰記》冰霜節活動期間，玩家只要登入遊戲即可獲得一張當周免費的競技場入場券。（圖／ＯＯＯ攝 , 2017.xx.xx）

玩家在完成三場競技場對戰後，即可獲得即將上市的《冰封王座》卡牌包。（圖／ＯＯＯ攝 , 2017.xx.xx）

此外，玩家間對戰要彬彬有禮，但不能相敬如「冰」！只要玩家主動破冰與對手聊天，表情符號將會出現酷炫的紛飛雪花，為大家清涼一夏！

《爐石戰記》最新資料片《冰封王座》也即將在近期推出，屆時將會新增包括「死屍獸王」雷克薩等新卡牌，讓《爐石戰記》更加有趣。