台灣第一顆自主研發、高解析度遙測衛星「福衛五號」，昨天下午送抵桃園機場，並在深夜11點50分，由華航貨機截往美國。預計8月25號凌晨，在加州的空軍基地發射升空，執行為期5年的太空任務。



工作人員用八噸堆高機小心翼翼移動福衛五號。台灣第一顆自主研發高解析度遙測衛星「福爾摩沙衛星五號」，19號上午從新竹國家太空中心起運，用大型氣墊拖板車載運到桃園機場，下午1點抵達華儲公司停機坪旁的倉庫。



==福衛五號計畫主持人 張和本==

我們五號上面

還有一個科學的酬載

從這個酬載可以量回電離層

很有用的資料回來

幫助國內的太空科學研究



==太空中心主任 張桂祥==

除了後續整個

衛星影像的拍攝(傳回)以外呢

從頭到尾(自行)這樣來完成

這個是福衛五號最重要的價值



耗資57億台幣，歷經6年半，福衛五號在夜間11點50分搭乘華航貨機啟程赴美，預計台灣時間8月25號凌晨2點50分，在范登堡空軍基地發射升空，執行為期5年的太空任務。而這趟運送過程，減震和溫控是2大考驗重點。



==華儲公司總經理 張程皓==

怕影響衛星的精密度

所以溫控跟震動

是我們特別要注意的



然而福衛五號升空後，除了延續去年8月除役的「福衛二號」遙測任務，拍攝影像用在防災勘災、提供國土安全、環境監控、科學研究等用途外，更是代表台灣有能力自製先進衛星的重要里程碑。



記者 詹淑雲 桃園報導