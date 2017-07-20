福衛5號8/25在美升空 執行5年太空任務公視 (2017-07-20 00:00)
台灣第一顆自主研發、高解析度遙測衛星「福衛五號」，昨天下午送抵桃園機場，並在深夜11點50分，由華航貨機截往美國。預計8月25號凌晨，在加州的空軍基地發射升空，執行為期5年的太空任務。
工作人員用八噸堆高機小心翼翼移動福衛五號。台灣第一顆自主研發高解析度遙測衛星「福爾摩沙衛星五號」，19號上午從新竹國家太空中心起運，用大型氣墊拖板車載運到桃園機場，下午1點抵達華儲公司停機坪旁的倉庫。
==福衛五號計畫主持人 張和本==
我們五號上面
還有一個科學的酬載
從這個酬載可以量回電離層
很有用的資料回來
幫助國內的太空科學研究
==太空中心主任 張桂祥==
除了後續整個
衛星影像的拍攝(傳回)以外呢
從頭到尾(自行)這樣來完成
這個是福衛五號最重要的價值
耗資57億台幣，歷經6年半，福衛五號在夜間11點50分搭乘華航貨機啟程赴美，預計台灣時間8月25號凌晨2點50分，在范登堡空軍基地發射升空，執行為期5年的太空任務。而這趟運送過程，減震和溫控是2大考驗重點。
==華儲公司總經理 張程皓==
怕影響衛星的精密度
所以溫控跟震動
是我們特別要注意的
然而福衛五號升空後，除了延續去年8月除役的「福衛二號」遙測任務，拍攝影像用在防災勘災、提供國土安全、環境監控、科學研究等用途外，更是代表台灣有能力自製先進衛星的重要里程碑。
記者 詹淑雲 桃園報導
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
series 頭燈．CREE T6 頭燈．MAXTIM 頭燈．自動 頭燈．Rhino 頭燈．CREE 頭燈．petzl 頭燈．Snow 頭燈．SUPER 頭燈．充電式頭燈．變焦 頭燈．頭燈．led 車頭燈．1w 頭燈．充電 頭燈．頭燈 燈具．紅光 頭燈．樂高 頭燈．12W LED 頭燈．ipx8 頭燈．特林 頭燈．頭燈 3W．XM-L2 頭燈．旅充 頭燈．HENGWEI 頭燈．WD 頭燈．svp 頭燈．充電頭燈．lenser 頭燈．led 頭燈
日本「太空球」從國際空間站發回首批照片【北京新浪網】
想升Win10創意者更新？微軟：先看CPU支持不【北京新浪網】
傳iPhone SE2可能在8月發佈 售價降幅達20%【北京新浪網】
傳蘋果於8月份發佈新品 iPhone SE更新？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》