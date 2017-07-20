鬥陣特攻世界盃雪梨小組賽將開打 暴雪電競館開放觀賽NOWnews今日新聞 (2017-07-20 21:42)
2017 年《鬥陣特攻》世界盃首場小組賽上周於上海圓滿落幕，中國與法國獲得晉級至BlizzCon 2017的兩席資格。緊接著於明 （21） 日登場的澳洲雪梨小組賽，C、D 兩組將於 7 月 21 日 （五） 至 23 日 （日） 點燃戰火！
《鬥陣特攻》世界盃雪梨小組賽將於 7 月 21 日 (五) 至 23 日 (日) 點燃戰火。（圖／暴雪娛樂提供）
雪梨小組賽同樣精彩可期，分屬於C組的地主隊澳洲隊全員來自 Blank Esports 戰隊，台港澳玩家對他們並不陌生，因為Blank Esports 在稱霸紐澳賽區後，便挺進台灣的《鬥陣特攻》太平洋職業錦標賽，並在第一季拿下亞軍寶座，隊伍行動的協同性不再話下。
拿下 OPC 第一季亞軍的 Blank Esports 將出戰本周末的《鬥陣特攻》世界盃雪梨小組賽。（圖／暴雪娛樂提供）
此外，瑞典代表隊陣容組成亦十分堅強！去年《鬥陣特攻》世界盃以季軍作收，今年更以第四名之姿獲得世界盃資格，因此外界普遍看好他們於C組的表現。
D組的芬蘭隊僅次於瑞典以第 5 名之姿闖入 2017 年《鬥陣特攻》世界盃的資格。國家代表隊幾乎來自Rest In Pyjamas 戰隊，而 DPS 則由來自《鬥陣特攻》APEX 冠軍隊EnVyUs 戰隊的 Taimou 擔任，儼然成為 D 組的一支勁旅。日本隊的 DPS 和輔助位均來自日本國內第一戰隊 USG Iridata，另兩名成員來自剛取得第二季《鬥陣特攻》太平洋職業錦標賽資格的 Libalent Supreme。
《鬥陣特攻》世界盃雪梨小組賽 C、D 組陣容（圖／暴雪娛樂提供）
暴雪電競館亦將於7 月 21 日 (五) 至 23 日 (日) 每日上午8點時起，開放玩家「免索票」至現場觀賽！
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