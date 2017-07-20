▲李榮浩出席2017MTV全球華語音樂盛典。（圖／MTV提供 , 2017.07.20）

李榮浩今（20）日到深圳出席「2017MTV全球華語音樂盛典」，奪下「最佳人氣歌手」、「最佳音樂製作人」的他帶來〈嗯〉及〈喜劇之王〉，再度將全場氣氛推向高潮。事業滿檔的李榮浩，預計將在9月來台開唱，他也承諾：「保證感受不一樣！」

對於之前在香港開唱，他都特別「接地氣」得用方言演唱組曲，而李榮浩已經在今年金曲獎上唱過台語歌，這次演唱會會不會用老哏，他則笑著否認，但承諾：「一定會讓大家有完全不一樣的感覺。」更透露現在正在思考演唱會能加入什麼哏，只不過創意太豐富，讓李榮浩自嘲：「現在是在刪減的階段。」

表演完受訪被問到，前段時間女友楊丞琳被爆「耍大牌」，是不是有用什麼話開解對方。他也分享，有時候被說耍大牌，其實不一定是有這種行為，只因為是「藝人」，說完也不忘打趣地說：「她真的太紅了吧！」

▲李榮浩出席2017MTV全球華語音樂盛典。（圖／華納唱片提供 , 2017.07.20）