（中央社記者吳家豪台北20日電）蘋果今天釋出iOS 10.3.3更新，由於僅支援64位元處理器的iOS 11將於秋季上線，外界預期iOS 10.3.3將是搭載32位元處理器的iPhone 5、iPhone 5c、第4代iPad的最後升級機會。



根據蘋果（Apple）官方說明，iOS 10.3.3屬於小幅更新，主要為了修補漏洞、改善iPhone與iPad系統的安全性，可升級裝置包括iPhone 5以上手機、第4代iPad以上平板、以及第6代iPod touch。



除了iOS 10.3.3，蘋果也同步釋出macOS Sierra 10.12.6、watchOS 3.2.3與tvOS 10.2.2的最新升級。



由於iOS 11僅支援64位元處理器，換言之，搭載32位元處理器的iPhone 5、iPhone 5c、第4代iPad升級到iOS 10.3.3之後，未來可能不再有機會升級。



根據市調機構Newzoo的統計，今年4月市面上共有7.28億支iPhone服役中，意味著自從第一代iPhone在2007年發布以來，過去10年售出的iPhone總數仍有近3分之2還在服役。



Newzoo數據顯示，目前服役中的iPhone占比最高的機種是iPhone 6系列，占30%，至於iPhone 5、iPhone 5c分別占4%、2%。到今年4月為止，85%的iOS裝置已升級到iOS 10；目前約50%的iOS裝置已升級到iOS 10.3版本。1060720