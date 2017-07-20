



血腥奇幻電影《生存者》，由伊朗鬼才女導演莉莉安娜波爾執導，電影大牌雲集，基努李維、金凱瑞、傑森摩莫亞及超模蘇琪沃特豪斯在炎熱的沙漠區中演出，電影充滿末世寓言風格，出其不意的血腥畫面震撼觀眾。好萊塢最來最被看好的男星傑森摩莫亞在片中演出強壯的食人族人，用一把小刀就可以處理人肉，一把飛刀也可以殺死敵人，身手矯健，肌肉更是驚人，成為電影重要焦點。

來自夏威夷的傑森摩莫亞，以長髮加肌肉的造型演出影集《權力遊戲：冰與火之歌》第1季的馬王，性感又殺氣十足的演出，不時低沈的說著觀眾完全聽不懂的異族語言，荷爾蒙爆棚，讓他打開全球知名度。193公分的身材加上一身精實肌肉的狂野模樣，更被DC超級英雄電影《水行俠》相中，己經完成《正義聯盟》的拍攝，也正在拍攝《水行俠》的獨立電影，成功擠進超級英雄的行列，在好萊塢聲勢看漲。

傑森從不吝於展示自己的好身材，在《權力遊戲：冰與火之歌》便是全程裸著上半身演出，他現在正在拍攝超級英雄電影，極度強壯的完美身材竟逼瘋他的替身金法帝，法帝也曾為雷神索爾和金剛狼當過替身，肌肉量也相當驚人，但當了傑森的替身後，竟被劇組要求肌肉要追得上傑森，首次發生身材不如藝人的狀況，他透露傑森為了《水行俠》瘋狂健身，有如超級筋肉人，讓他為了追上他也跟著咬牙訓練，直呼有如墜入地獄般的辛苦，而傑森視健身為重要工作和興趣，常不時在IG上分享健身影片及完美身材。

而在《生存者》中，傑森同樣也是半裸上陣，身上佈滿刺青及爆發的肌肉，演出在沙漠區靠獵人為生的食人族，說服力十足。電影帶著奇幻童話色彩，在電影中傑森扮演的邁阿密人是從古巴移民到美國的刺青師，卻被放逐於什麼都沒有的沙漠荒原區，只能靠獵食其他來人類養活自己和女兒，成為食人族的一員，他在電影中不但能徒手扭斷人類的脖子，還練就飛刀殺人的手法，在極度原始蠻荒之地才得以求生。

為了應付如此原始的生活，食人族人個個都極度強壯，電影有一幕便是一群男男女女的食人族人，穿著彰顯肌內的各式緊身螢光色小褲褲，瘋狂健身，配上節湊獨特的電子音樂，營造出極度詭異的世界，傑森形容導演安排的場景是「被搞砸的童話」，讓他演來覺得新奇萬分，他忍不住在自己的IG上推薦：「我是真的超喜歡這部作品的。」

《生存者》在炎熱的沙漠區克難拍攝，傑森表示：「我覺得拍得最好的場面往往是最困難的場面。我不喜歡無趣的場景，我從沒有真正在攝影棚裡拍戲，但當你經歷千辛萬苦反而會有很棒的結果。我們是一支小型的劇組，這樣恰到好處，因為每個人彼此之間都感到很親密，我喜歡這種快速的行動力，能身在這些自然環境當中。這裡是一大片荒原，但光是看著太陽升起和落下就美不勝收，同時也很有趣，因為你不禁會感到超現實的。」

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』