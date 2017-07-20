



今年暑假唯一激烈青春愛情電影《痴情男子漢》，由鐵人文創首部獨資製作電影，也是口碑掛保證的連奕琦導演第三部在台灣的電影作品。距離上映只剩一個月，近期也開始安排神秘試片，據看過的觀眾透露，《痴情男子漢》超適合當作告白電影，看完就會在一起！還有吵架中的情侶也適合看，看完就會和好。還有一說，《痴情男子漢》完全打中了男子漢的情路歷程，看完還會流下男兒淚！對此，導演連奕琦說：「這不是一個傳統的愛情故事，但我們反而覺得這部片是某一種人生的切面，就是你非得經歷過一段刻骨銘心的愛情，或一段體驗，你才能真的認識到愛情，而不是你一開始就知道什麼叫做愛。希望這次的青春愛情成長故事，可以打動跨年齡的人們，讓自己的父母也能開心欣賞這部片。」

全片幾乎由新演員挑大樑演出，蔡凡熙、韓笙笙、王凈以及李英宏特別演出！完全是大膽採用新人，連奕琦笑說：「因為他們是未來的大咖，我早點奪走大咖的第一次！」其實是因為劇中主角都是19到20歲，高中剛畢業的年紀，為了符合外型，找新人演出是最適合不過。連奕琦說，主角中最快決定的就是飾演女神曼麗的王淨。而王淨本人是標準的文青，和劇中的曼麗敢愛敢恨時不時任性罵人的個性截然不同。有一場是蔡凡熙飾演的二崁在幻想的劇情，王淨必須脫去睡衣剩內衣，光是脫衣服的動作就拍了13次。拍攝前蔡凡熙很替王淨緊張，擔心她穿幫，還說因為現場都是男生，希望她保護措施做好。王淨自己不緊張，她覺得內衣與比基尼都差不多，雖然平常也不會自己一個人穿比基尼拍照，但對於穿內衣心態健康，但蔡凡熙覺得她緊張到笑容都不太一樣了，現場工作人員羨慕著蔡凡熙可以眼睛吃冰淇淋，蔡凡熙則表示兩人戲裡坐的位置他什麼也看不到！

其實《痴情男子漢》的幾位年輕演員在此片都犧牲頗大，蔡凡熙雖然與兩位女主角韓笙笙與王淨都有親密戲，但被打被揍還要溺水！李英宏不但要打架還要滾泥土！韓笙笙內心戲極重，許多哭戲都把她逼到崩潰！但大家都不約而同稱讚導演「人超好」，「從不發脾氣」，「好有耐心」，且被問到覺得最痴情的代表，也都口徑一直說：「一定是小連導演！」連奕琦這次盡量採取不插手，讓年輕演員自己用自己的方式去詮釋事情的狀態。拍攝了兩個月，深深感到自己被這群年輕演員來了場震撼教育！

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』