



慢慢說樂團以《MURMURSHOW》獲得26屆金曲獎得到演唱組合獎，2016年5月推出《驕傲地愛著》第二張實體專輯。即使有金曲獎的肯定，但因為大環境正在改變，現今的音樂市場，數位音樂以極快的速度蓬勃發展著，今年金曲獎首度納入數位音樂，也讓更多數位發行的音樂人及歌手紛紛大放異彩。數位發行衍然已成主流發行方式，現代人亦多是透過網路認識音樂、聽音樂，這是大境的變化，也是網路時代的主流驅勢。

慢慢說樂團延續以往歡樂玩味印象推出純糖新單曲SE-NO《せーの》，「SE-NO」這首歌亦是被大家熱烈討論的同志影片《偽婚男女》片頭主題曲，當初周美玲導演希望找一首適合「偽婚男女」這個主題，而且是輕鬆、開心不苦悶的歌曲。與慢慢說討論溝通後，決定將「SE-NO」做為歌名，「SE-NO」在日文的意思是「預備開始」，意味著已經做好準備迎接愛情降臨時雀躍的心。愛，其實可以很簡單；這一刻，貼近彼此的心，讓我們可以對下一刻SE-NO《せーの》勇敢前行。聽粉絲說這首歌還有很多即將結婚的新人當成婚禮歌曲播放，讓慢慢說兩人又驚又喜，很高興即將結婚的新人都喜歡這首有著初戀般感覺的歌曲。

在「SE-NO」這首歌曲裡，對於充滿喜悅的感嘆，不論是在歌詞或是在編曲上，都做了相當細膩卻容易記憶的敘述。沈志方說：「希望讓所有看劇或是聽歌的人，都能在不知不覺中記住，很快就能產生共鳴。」第一次擔當製作人的沈志方坦言壓力蠻大的，尤其是身兼作曲、編曲和製作，但同時也是樂趣滿滿，因為可以找欣賞的音樂人一起合作。像是在配唱製作人蔡尚文的調整下，利得彙甜甜的、舒服的聲音，變得更為柔軟，充滿穿透性。另外，為了增加歌曲的律動與流動感，還找來眾多歌手的御用貝斯手林克安彈奏貝斯。沈志方驚喜地表示：「當把這些優秀音樂人的成果結合在一起後，創造出非常驚人的化學變化！」

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』