



貴州地大物博，是全中國保留最完好、規模最大的苗寨，亞洲旅遊台《秘境不思溢》安排行程時，廖科溢就認為貴州是值得深度遊玩的地方，因為他喜歡很神祕、很特別、充滿文化色彩或原汁原味樣貌的人事物，也最符合廖科溢水瓶座內斂 又古靈精怪的跳Tone個性。

進入西江苗寨之前就必須依照習俗喝攔門酒，廖科溢一早錄影突然需要喝酒，讓他傻愣愣對老大爺說：「哎呀，您倒這麼多呀！」，酒力不佳的廖科溢還是非常敬業的乾杯，但經紀人在旁冒冷汗擔心接下來的錄影狀況。進寨子之後，廖科溢前往格凸河觀看苗族人獨有的攀壁岩特技，正在廖科溢驚嘆此技能之時，解說員表示：「其實這是以前的人為了安放棺材才練出來的」，讓廖科溢非常驚訝，結果在格凸河的途中，峭壁上都是棺木，讓廖科溢抖著轉頭跟解說員說：「我有一點害怕」。

廖科溢到訪的那一天，正好碰上了茅人節（也視為情人節），山上兩頭的人相會，以歌聲互傳情意，唱歌時會以左手扶著臉頰唱歌，沒料到廖科溢訪問老大哥時開玩笑的說：「我以為你們摸臉是因為全體牙痛咧」，笑壞所有人。

這一季開播後引起不少觀眾迴響，工作人員還接到”溢粉”電話：「我們如果現在去貴州，廖科溢也會在那邊嗎？」，讓工作人員不小心笑場，並趕緊解釋廖科溢已經前往其他地點錄影，希望這群粉絲若要前往貴州，可以的去他曾經去過的地方，但他本人真的不在貴州，最後粉絲只好失望的掛上電話。

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』