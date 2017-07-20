



Ella陳嘉樺今(20)出席電信活動記者會。作為產後第一個代言商品，Ella表示自己接下代言邀約最主要的原因是因為自己同時身為母親、飼主、以及過去與年邁失智奶奶相處經驗，深知照護者在關心的人失蹤時的焦急無力，希望透過這次的代言，為社會上帶來更多愛與關懷。記者會上更搶先曝光由Ella精彩演出的BoBee守護寶形象廣告。Ella提及拍攝過程因為數度想到爺爺奶奶、愛犬布丁跟兒子，更是數度哽咽！

Ella 4月生下寶貝兒子「勁寶」，立刻馬不停蹄地擔綱代言人，Ella更大方將先前為過世愛犬薔薔創作的紀念歌曲《薔薔》作為形象廣告主題曲。Ella表示，自己家中有最愛的寵物布丁，加過去經歷過奶奶失智走失的經驗，雖然兒子現在還不會爬，卻也擔心之後如果太好動會常常找不到人，更能深刻感受身為照護者在家中的老人、小孩、毛小孩走失時焦急的心情。Ella認為守護寶定位裝置對家中有老幼毛成員的人是很棒的幫手，同時透露影片內容溫馨感人，在拍攝現場想到自己最愛的家人，不禁數度哽咽，直呼好想念爺爺奶奶，好想回去抱抱勁寶跟布丁。

號稱「地表最強媽咪」的Ella，時常大方在社群網站上分享勁寶及愛犬布丁生活點滴。雖然一直強調自己不是一個太有母愛的人，但Ella仍表示有了勁寶後讓自己生命更加豐富，想要好好守護勁寶，希望可以隨時知道他是安全的，不願錯過勁寶未來每個第一次。透過這次拍片，Ella 也才發現原來自己的母愛是隱性屬性的，一旦被激發了以後就會源源不絕地噴發出來。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』