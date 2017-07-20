



47歲丁寧現在懷有第三胎，趁“卸貨”前拍攝『超霸氣』孕婦寫真。已經不是第一次拍孕婦寫真的她，透露事前思考了很久此次的拍攝主題，最後決定以一個“有力量的母親”來當主軸，一向以積極正面形象受到許多人關注的她，表示近期看了很多社會新聞，以及臉書粉絲的私訊分享，讓她身深刻感受到有很多女人是無助的，她說：「我覺得母親是非常重要的！而女性也在一個家庭中扮演著一個很重要的橋樑，所以我希望能夠將這個能量傳達給大家。」

頂著大孕肚的丁寧，連拍10個多小時才完成寫真拍攝，照片除了美美的沙龍照外，一身運動服的造型更加吸睛。其中一張“帶球跑”的照片讓人看了心驚膽跳，丁寧則笑回：「可能我是念體育學校吧，一穿上運動鞋就腎上腺素激增！」還反過來對大家說：「你們別擔心我啦！」搞笑透露現在大肚子的她走在路上大家都會自動閃得遠遠的，看起來都比她緊張。

丁寧也分享在懷上第三胎時雖然一直很灑脫的告訴大家：「來就來吧！我都有兩個了，再多一個我也不怕！」但其實則一直在思考“為什麼會懷第三胎？”，直到收到很多女生私訊她說“你的懷孕給了我很多信心”，她才清楚應該是自己被賦予某些責任。但47歲懷孕的她也有辛苦一面，除了晚上有“不寧腿症”現象，白天時耳鳴也非常嚴重，形容現在站著就耳鳴，但躺著又好了，但只要吞口水又來了，完全無法控制，只好學著跟它相處。

預產期即將到來的丁寧，也先行“告知”兒子女兒將要有一個弟弟，並對他們表示baby來的時候也會一起帶他們要的禮物，逗趣分享小兒子Ashe聽了後，會可愛的去親她的肚子並說“oh！baby！”，但也會每天“提醒”他的弟弟說：「我要power ranger的玩具喔！不要買錯唷！」讓丁寧聽了哭笑不得。

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』