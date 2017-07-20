▲周湯豪出席2017MTV全球華語音樂盛典。（圖／天熹娛樂提供 , 2017.07.20）

男星周湯豪今（20）日特別飛到深圳參加「2017MTV全球華語音樂盛典」，帶來招牌曲〈帥到分手〉、〈Turn up〉，戴著紅色墨鏡，將氣氛炒熱。而前段時間他到美國參加朋友婚禮，特別到沙漠拍攝新MV，希望能帶給粉絲充滿陽光、加州、沙灘的全新感受。

周湯豪演唱完畢，還在台上與粉絲互動，要全場觀眾推薦深圳美食，引起不少人熱情大喊：「涼粉」、「叉燒包」，讓他及主持人都笑不停。周湯豪自誇是「務實派」，這次去美國原本是放假兼參加朋友婚禮，沒想到最後還是加入MV拍攝的工作。

周湯豪也透露，其實到了這個年紀，媽媽還是會念一下工作的事情，有時候會說：「哎喲～你覺得這樣很成功了嗎？」利用不同的方式打氣。但他也靦腆的笑著說：「當然也還是會有壓力啦！」

▲周湯豪出席2017MTV全球華語音樂盛典。（圖／MTV提供 , 2017.07.20）