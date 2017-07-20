吳克群轉職電影導演 花1.3億拍新片NOWnews今日新聞 (2017-07-20 20:53)
吳克群今（20）日到深圳出席「2017MTV全球華語音樂盛典」，奪下「最佳創作歌手」、「最佳全能偶像」的他帶來〈人生超幽默〉、〈孤獨是會上癮的〉。他透露近日參加古裝劇演出，飾演「天蓬大元帥」的他馬上被全場調侃，根本是最帥的豬八戒，讓吳克群也忍不住笑出來。
吳克群透露，上次發完新專輯後，有4個月都沒有寫歌，反而到橫店拍攝電視劇《大潑猴》，飾演天蓬大元帥。雖然飾演的是豬八戒，不過他表示，這次拍哭戲，根本像打通任督二脈，更強調「這是一隻不好演的豬」，逗笑全場。
▲吳克群出席2017MTV全球華語音樂盛典。（圖／華納唱片提供 , 2017.07.20）
拍攝過6部電影的吳克群，也大方的表示，他將進軍大銀幕執導電影，為了處女作，已經籌備2、3年，製作預算也高達人民幣3千多萬（約新台幣1億3千5百萬）。吳克群也透露，新作品會是愛情喜劇，至於女主角是誰，「大家很快就會知道了！」
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