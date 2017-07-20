【鉅亨網記者王莞甯 台北】

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 今 (20) 日宣布，於台南奇美博物館正式啟用台灣第二座超級充電站，第三座將在下周在台中七期啟用，配合位於台北花博園區的台灣第一座超級充電站，特斯拉車主未來由台北到台南的長途旅行將更加暢通便利。

在台灣主要超級充電站布局完成後，特斯拉指出，下半年將於熱門交通位置擴大充電網絡。

此次啟用的台南超級充電站位於台南奇美博物館，是全亞洲第一個設立於博物館的超級充電設施，共有 8 組超級充電設備，比台北的 6 座再加裝 2 座，以應付開車環島遊，以及跨縣市長途旅遊等需要。

特斯拉說明，超級充電站運用的是全球最先進的電動車充電技術，沿著主要交通幹道架設， 30 分鐘內提供可續航 270 公里的電力，足以覆蓋從台南至台北之間 7 成的路程距離。

除了超級充電站，也有一般的目的地充電站可供選擇，特斯拉在台已布局共 250 支的目的地充電座，不僅百貨商場，也將陸續在遊樂場、辦公大樓架設。