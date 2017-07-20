【鉅亨網編譯郭照青】

週四，川普總統就職滿半周年，美國股市近來表現搶眼。

週三，Nasdaq 創新收盤高點，連續第九天上漲。S&P 500 亦創新高點。

自川普上任以來，S&P 500 與道瓊上漲了約 9%，Nasdaq 漲幅更達 15%。

週四，美國股市張勢動能可能持續，盤前交易中，美國指數期貨微幅走高。

但川普的政策時間表仍有疑慮。六個月來，健保法案與稅務改革少有進展。

歐洲央行週四將舉行政策會議。台北時間 20:30 央行總裁德拉吉將舉行記者會。

英國與歐盟的第二回合分離談判，將於週四結束。歐盟協商官員 Michel Barnier 與英國脫歐部長 David Davis 將於週四稍後，說明談判結果。

幾家大型企業已宣布，由於英國脫歐，他們將把工作移出英國。亦有企業延後重大投資。

全球股市方面，歐洲股市於早場交中，大多走高。

亞洲股市今日收盤錯綜。

經濟數據方面，台北時間 20:30 美國將公布上週初次申請失業金人數與費城製造業指數。