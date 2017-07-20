歐洲央行維持基準利率不變中央廣播電台 (2017-07-20 20:21)
歐洲中央銀行(ECB)今天(20日)宣布維持基準利率不變，並繼續執行大規模購債計畫，歐洲央行的上述決定與分析師先前的預測相符。
歐洲央行今天決定將主要再融資利率維持在0.0%不變，邊際放款利率為0.25%，隔夜存款利率為負0.4%，這也就是商業銀行在歐洲央行存款，必須支付歐洲央行利息。
歐洲央行並表示要繼續每月購買政府與公司債券的計畫，購債金額為每月600億歐元(690億美元)，時間直到今年12月為止，但是分析師認為歐洲央行的大規模購債計畫將會再持續一段時間，到2018年才會逐步停止。
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