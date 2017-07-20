（中央社記者黃麗芸台北20日電）高雄市政府勞檢處今天核發台電大林廠危險性工作場所同意函，台電今晚表示，仍有部分鍋爐在審查中，持續努力協商溝通中。據知，大林新 1號機最快可望在下週試運轉。



攸關台電公司大林廠設備更新發電的新設蒸汽鍋爐審查案，高雄市政府勞檢處今天要求依法取得 1座鍋爐及 2座壓力容器設備合格證後，再核發危險性工作場所同意函。



台電公眾服務處長鍾家富晚間表示，目前這只是向前邁進 1步，大林廠還有部分新增鍋爐設備尚未完全通過審查，且部分是委外代檢，仍積極和高雄市政府協調溝通中，會盡一切努力並依主管機關指示遵行。



早已在6月29日併聯發電的大林新1號機，原本要進行試運轉，並預計在 8月底達到滿載發電、供電量80萬瓩；不料，卻遭高雄市政府認定為危險工作場所，受限相關法令卡關，迄今仍停擺而無法繼續進行測試運轉。



據了解，隨著高雄市政府審核腳步加快，大林新 1號機最快有機會在下週進行試運轉併聯發電，「隱藏版電力」可望紓解下週供電吃緊狀況。



炎夏高溫全台用電量飆升，截至今日為止，台電已亮出13顆供電警戒橘燈，原寄望透過新增大林新 1號機、大潭電廠 7號機兩座機組馳援夏季供電，卻不如人願，3座機組都無法如期上線。1060720