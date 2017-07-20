▲潘瑋柏出席2017MTV全球華語音樂盛典。（圖／華納唱片提供 , 2017.07.20）

男星潘瑋柏今（20日）特別飛到深圳參加「2017MTV全球華語音樂盛典」，才上場就引爆全場尖叫聲。他特別穿著西裝「從天而降」，帶來〈24個比利〉、〈釋放自己〉、〈王者之聲〉串成的組曲，嗨翻全場粉絲。

潘瑋柏透露，原本考慮唱新歌，但最後為了能在開場炒熱氣氛，還是選了經典舞曲，讓粉絲「大飽耳福」。因為這次在深圳灣體育場演唱，屬於開放式空間，穿著西裝的潘瑋柏滿臉是汗，還是賣力在台上狂歌熱舞，讓歌迷瘋狂尖叫。

▲潘瑋柏在MTV全球華語音樂盛典上勁歌熱舞。（圖／華納唱片提供 , 2017.07.20）

潘瑋柏近日與大陸女星吳昕合演《我們結婚吧》，會不會有心動的時候，他也大方的說：「朝夕相處，難免都會啦！」而主持人夏和熙搞笑的說：「該不會你們在交往了吧！」讓他忍不住發出「噗～～」的大笑聲。而他近日參加陸綜《中國有嘻哈》擔任導師，因為每集戰況激烈，引起不少討論。對於酸民，他也大方表示：「不管回應酸不酸，能一起討論都是好事。」