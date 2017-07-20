Acer Day品牌日活動開跑（3）中央社 (2017-07-20 20:30)
電腦大廠宏眭x亞營運總部總經理侯知遠20日宣布，將於8月3日啟動亞太地區年度最大規模品牌日活動「AcerDay Be Cool Everyday」，首度在泛亞太地區共14國舉辦，希望透過創新互動方式拉近與年輕人的距離。中央社記者吳家豪攝 106年7月20日
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