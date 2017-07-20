歐洲央行主要利率維持不變 續大舉購債中央社 (2017-07-20 20:14)
（中央社法蘭克福20日綜合外電報導）歐洲中央銀行發言人說，央行理事今天將主要利率維持在歷史低檔不變，並保留大規模購債計畫，符合分析家預期。
設在法蘭克福的歐洲中央銀行（ECB）將主要重貼現率維持在0.0%，邊際放款利率維持在0.25%，存款利率為－0.4%，意即商業銀行將錢存放在中央銀行必須付利息。1060720
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