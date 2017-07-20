（中央社記者韓婷婷台北20日電）根據交通部觀光局統計，去年國人國內旅遊比率高達93.2%， 但壽險業者說，國內旅遊投保旅平險的比例偏低，事實上，搭熱氣球、泛舟、輕航機，其實也是旅平險納保範圍。



觀光局統計去年國人國內旅遊達1.9億旅次、 年增6.64%，其中以從事「自然賞景活動」為主， 例如運動單車、露營車旅遊，連花東熱氣球、泛舟、輕航及海上遊艇等行程均頗受歡迎。



壽險業提醒，計畫環島或國內旅遊，對突發、意外而造成人身受傷的風險不要輕忽，且根據台灣人壽統計，暑假期間旅平險投保量比平時高出 4成，但海外旅遊與國內旅遊投保占比約87：13，顯示國人國內旅遊時，較缺乏投保旅平險意識。



壽險業者建議，旅平險能針對被保險人旅遊期間的意外傷害事故，包括受傷、殘廢及身故獲得保障，不過也要提醒，針對旅遊期間所搭乘的大眾運輸工具，旅平險並沒有提供保障；旅程若有熱氣球、泛舟、輕航及輕遊艇等旅遊項目，則會視風險屬性，提供旅平險額度保障會有所不同。1060720