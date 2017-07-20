上海購屋還得抽籤 按公證序號買中央社 (2017-07-20 20:01)
（中央社台北20日電）中國大陸上海市住建委日前公布，暫定在加強房地產市場調控期間，開盤銷售的預售和現售商品住房應採取公證抽籤排序，依序購屋。
新華社今天報導，上海市住房和城鄉建設管理委員會最新印發「關於貫徹商品住房項目銷售採取公證搖號排序有關問題的實施意見」提出，房地產開發企業不得設置有利於內部、關係戶等購房的入圍條件，本項目代理銷售企業以及其他房地產經紀機構的員工不得入圍。
房地產開發企業在積累購房客戶時，應當對客戶進行限購審核，要求客戶提供購房人及家庭成員的戶籍、婚姻、名下住房等相關資料。積累客戶登記應包括客戶姓名、身分證號、工作單位、登記時間等。
上海市住建委還規定，房地產開發企業應在商品住房項目銷售開盤至少10天前，向上海市相關公證機構申請選購房屋的搖號（抽籤）排序公證。
在開盤日前，在售樓（售屋中心）現場公示全部准售房源和已積累客戶名單，並向上海市相關公證機構申請保全證據公證。
一旦發現開發企業違反相關規定，一經查實、一律暫停網簽，降低直至取消房地產開發企業資質，並列入上海市信用管理黑名單。構成犯罪者，移交司法機關處理。1060720
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