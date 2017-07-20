陳芊羽海邊兩截式太火辣 李博翔羞喊「好想偷瞄」NOWnews今日新聞 (2017-07-20 19:37)
民視戲劇《我的老師叫小賀》頂著36度高溫到淺水灣拍攝，女星難得穿上比基尼，讓所有人眼睛吃冰淇淋啦！其中陳芊羽的身材更是讓師兄李博翔大讚「看不出來哦」！
民視《我的老師叫小賀》演員海邊戲水開趴，左起演員葉蒨宇、蘇暐淇、王顗婷、賴曉誼、邱子芯。（圖／記者陳明安攝，2017.07.20）
《我的老師叫小賀》到淺水灣拍攝，難得看到女星們穿上比基尼，讓眾人眼睛大吃冰淇淋。被問到哪位女星身材最好？李博翔說：「葉蒨宇是大家公認身材好的，但今天最讓人意想不到的黑馬是陳芊羽，看到她穿兩截式比基尼，外面再套上白色薄紗，若隱若現，讓人忍不住想偷瞄兩眼。」隨後又笑說，礙於陳芊羽是他的師妹，還是要收斂一點比較好。
聽到李博翔這麼大力稱讚，陳芊羽害羞地笑說：「沒有啦！因為生理期快來了，比較有料一點。」平時不習慣穿比基尼的她，透露整身「戰袍」都是跟朋友借的，朋友還推薦她「來啦！穿這件效果很好。」這場海邊同樂的戲總共要拍5天，陳芊羽坦言：「我很怕曬，昨天才剛買兩瓶新的防曬，花了1000多塊，已經用掉半罐了，今天要再去買兩瓶！」
民視《我的老師叫小賀》演員海邊戲水開趴，演員陳芊羽。（圖／記者陳明安攝，2017.07.20）
民視《我的老師叫小賀》演員海邊戲水開趴，演員葉蒨宇、陳芊羽。（圖／記者陳明安攝，2017.07.20）
民視《我的老師叫小賀》演員海邊戲水開趴，演員李博翔、邱子芯。（圖／記者陳明安攝，2017.07.20）
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