（中央社記者邱柏勝台北 2017年7月20日電）工總今天發表2017工總白皮書，再次建議政府可評估提高公債法舉債上限，但財政部官員認為，相較其他大型經濟體，台灣風險承受度低，且社會氛圍排斥舉債，要提高恐有難度。



工總今天舉行「2017年全國工業總會白皮書」記者會，會中公布10個單元，提出119個議題，共272項建議，是歷年次多。工總理事長許勝雄表示，台灣已經陷入投資停滯、人才流失、企業外移的窘境，對此感到相當憂心。



許勝雄強調，政府需要在施政理念與態度、投資環境、經濟及兩岸政策等方面，要有凸出的表現與作為，才能加速各項重大政策的推動，「讓台灣再度變成猛虎」。



此外，許勝雄會中提及，政府現正推動產創條例修法，但目前面臨支援產創投資的政策支援工具不足的問題，對此他呼籲政府，除應積極完成產創條例修法，也可評估將公債法的法定債限調高，以利動用充裕的預算與政策工具，支援新創產業。



現行公債法規定，中央政府總預算（含特別預算）所舉借 1年以上債務，不得超過前3年名目GDP平均數的40.6%存量上限。 工總白皮書的建議，就是希望將公債法的法定債限調高，藉此擴大舉債額度，讓政府動用更多資源協助投資。



對此，財政部官員坦言， 台灣政府債務佔GDP比重，相較於日、美等大國確實偏低，但台灣屬於小型開放經濟體，經濟成長多仰賴外銷，其他國家有廣大的內需市場，因此若台灣債務管理失控，政府能動用的籌碼工具相對少，且受限於國際情勢，台灣也很難向外求援。他指出，「美其名是我們沒有外債，但台灣若真要向其他國家借錢，也是相當困難。」



另外，財政部官員指出，台灣的社會氛圍，對於舉債也相當排斥，光是前瞻的8800億元，都引起那麼大的爭議，何況強調舉債上限？他強調，舉債並非不可行，但重點是在於能否解決問題。「舉債效益大於不舉債，那當然就借啊」，但要如何說服民眾，則是另一個難題，且效益是否能如預期也難以評估，因此對於是否調高債限，財政部仍保守看待。