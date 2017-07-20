鴻海子公司續砸32億元 布局陸太陽能中央社 (2017-07-20 19:33)
（中央社記者鍾榮峰台北2017年7月20日電）鴻海（2317）積極布局中國大陸太陽能，子公司投資人民幣7.2億元（約合新台幣32億元），取得富陽新能源科技（南陽）股權，可視為鴻海攜蘋果布局陸太陽能的一環。
鴻海晚間代中國大陸子公司鴻富錦精密電子（鄭州）公告，取得富陽新能源科技（南陽）股權，交易金額達人民幣7.2億元（約合新台幣32億元），累計持股比例達82.75%。
鴻海表示，此次交易為長期投資。
鴻海在2015年12月公告，鴻富錦精密電子（鄭州）投資1800萬美元，在中國大陸河南南陽設立富陽新能源科技。
市場人士指出，鴻海旗下鴻富錦精密電子在河南南陽新設立富陽新能源科技，富陽新能源科技主要從事太陽能相關業務，可視為鴻海攜手蘋果在中國大陸布局太陽能的一環。
蘋果於2015年10月下旬宣布，擴大在中國大陸的清潔能源投資，計畫在中國大陸北部、東部和南部電網地區，建設超過200兆瓦的太陽能項目。
鴻海集團先前表示，很高興能與蘋果合作，進行這一項清潔能源計劃。
中國大陸媒體今年3月引述協鑫集成消息人士透露，與鴻海集團子公司富陽新能源科技（南陽）簽訂「戰略合作框架協議」，雙方針對太陽能電站統包服務、太陽能電站系統工程服務EPC等領域，達成合作意向。
報導指出，此次合作規模300MW（百萬瓦），其中地面集中式電站250MW，屋頂全額上網型分散式電站50MW，將於今年底前完成。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
騙子套路多 租房需謹慎【北京新浪網】
工總：一例一休三輸 已經講到煩【中廣新聞網】
華碩ZenWatch 3新系統上陣，助攻Q3業績行情 【財訊快報】
王健林「清倉甩賣」真相 首富如何對待政策？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》