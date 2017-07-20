高溫不退 全台用電今年第 3高中央社 (2017-07-20 19:43)
（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北今天高溫攝氏37.9度，全台用電量仍居高不下，尖峰負載出現在下午1時37分達3597.3萬瓩，創今年用電第3高和歷史第5高紀錄，備轉容量率4.16%，7月供電警戒亮13橘。
今日高溫持續延燒，台北氣溫達37.9度、板橋36.9度，淡水也有36.3度。台電公司電力調度處副中央調度監鄭有財表示，有鑒於用電量需求不減，今天仍然啟用大林3、4號機組併聯發電，馳援約52至53萬瓩電量。
不過，由於台中 3號機進行檢修，減少約30萬瓩供電。
根據台電資料顯示，今天尖峰用電量為下午1時37分的3597.3萬瓩，備轉容量149.7萬瓩、備轉容量率4.16%，為本週以來連3顆供電警戒橘燈，也是7月以來的第13橘。
鄭有財預估，明天天氣和今天差不多，供電預測也是橘燈，將持續啟動大林3、4號機組，維持穩定供電。
台電截至今天統計，2017年用電量排名分別為7月18日的3610.7萬瓩、7月19日的3604.6萬瓩、7月20日的3597.3萬瓩、7月13日的3574.9萬瓩和7月14日的3554.8萬瓩。1060720
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