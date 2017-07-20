（中央社記者鍾榮峰台北20日電）鴻海積極布局中國大陸太陽能，子公司投資人民幣7.2億元（約合新台幣32億元），取得富陽新能源科技（南陽）股權，可視為鴻海攜蘋果布局陸太陽能的一環。



鴻海晚間代中國大陸子公司鴻富錦精密電子（鄭州）公告，取得富陽新能源科技（南陽）股權，交易金額達人民幣7.2億元（約合新台幣32億元），累計持股比例達82.75%。



鴻海表示，此次交易為長期投資。



鴻海在2015年12月公告，鴻富錦精密電子（鄭州）投資1800萬美元，在中國大陸河南南陽設立富陽新能源科技。



市場人士指出，鴻海旗下鴻富錦精密電子在河南南陽新設立富陽新能源科技，富陽新能源科技主要從事太陽能相關業務，可視為鴻海攜手蘋果在中國大陸布局太陽能的一環。



蘋果於2015年10月下旬宣布，擴大在中國大陸的清潔能源投資，計畫在中國大陸北部、東部和南部電網地區，建設超過200兆瓦的太陽能項目。



鴻海集團先前表示，很高興能與蘋果合作，進行這一項清潔能源計劃。



中國大陸媒體今年3月引述協鑫集成消息人士透露，與鴻海集團子公司富陽新能源科技（南陽）簽訂「戰略合作框架協議」，雙方針對太陽能電站統包服務、太陽能電站系統工程服務EPC等領域，達成合作意向。



報導指出，此次合作規模300MW（百萬瓦），其中地面集中式電站250MW，屋頂全額上網型分散式電站50MW，將於今年底前完成。1060720