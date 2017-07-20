RCEP續談 陸稱將照顧成員舒適度中央社 (2017-07-20 19:39)
（中央社台北20日電）北京居主導地位的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）第19輪談判24日起將在印度登場。中國大陸商務部發言人高峰今天說，中方將堅持「促談、促合、促成」，「照顧大多數成員的舒適度」。
中新社報導形容，先前已舉行18輪的RCEP談判，目前進入「關鍵階段」。
報導引述高峰說法指出，第19輪談判期間，參與談判的16方將就核心市場准入問題進行深入磋商，並制定下一步推進談判的路線圖。
高峰聲稱，RCEP成員在政治體制、發展階段、經濟規模、開放水平等方面差異巨大。但中國大陸將「始終堅定支持東盟（東南亞國家協會）在談判中的核心地位，照顧大多數成員的舒適度」。
他說，中國大陸對RCEP將堅持「促談、促合、促成」，努力推動盡早達成「現代、全面、高水平和互惠的協定」。1060720
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