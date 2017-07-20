國光劇團22週年 下一步打造文化新品牌中央社 (2017-07-20 19:51)
國光劇團創立22週年，團長張育華20日表示，劇團一直致力於延續傳統及推動戲曲藝術教育，未來希望能將「國光劇團」（圖）打造成文化品牌，繼承中華戲曲文化。中央社實習記者陳婕翎攝 106年7月20日
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