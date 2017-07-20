藍色項圈開拍 謝欣穎飾演老師中央社 (2017-07-20 19:50)
改編自同名短篇小說的國片「藍色項圈」開拍，20日邀媒體到林口探班，女主角謝欣穎在片中飾演周老師。中央社記者鄭景雯攝 106年7月20日
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 義大利巴貝拉家傳特級初榨橄欖油750ml(12入)
- 【CASIO SHEEN系列】極簡典雅水晶鑽錶-白X金(SHE-4512G-7AU
- 【時尚屋】DJ多用途塑鋼製辦公置物櫃9-12
- 【隆威】Ronway F2 VHF/UHF雙頻無線電對講機 五色 (6入組)
- [快]發現者 GPS-F1 GPS衛星定位測速警示器
- 鴻宇 美國棉 抗菌 Hello Kitty 哈尼小熊 灰-單人床包兩件組
- 時尚屋 立德4尺胡桃電視櫃
- 【ZIPPO】日系~魔鬼終結者：未來救贖 Terminator Salvation
- 【KENZO】玫瑰情緣戀戀腕錶-清新綠皮帶(KN752502G)
- Fly London - 自由的味道 布與皮的搭檔後背包 - 駝棕
遭爆吸毒性史《黑澀會》薔薔生氣了 嗆記者愚蠢【NOWnews今日新聞】
大愛劇場「清風無痕」17日登場【中廣新聞網】
遭爆找牛郎不付錢 劉曉憶說話了【NOWnews今日新聞】
影【NOWnews今日新聞】
被爆欠千萬賭債 邱瓈寬出示證明自清【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》