林宥嘉婚後忙不停 自嘲走「精神病院風」NOWnews今日新聞 (2017-07-20 19:09)
林宥嘉、閻奕格19日晚間出席廣州「騰訊&MTV亞洲金曲大賞」，林宥嘉對於這次的造型相當喜愛，因為西裝背後有甩動的線條設計，讓他時不時就想要來個「華麗的轉圈」，索性虧自己是「精神病院風」！
林宥嘉婚後馬不停蹄，剛結束馬來西亞宣傳行程，這次也為下個月即將登台的《The Geat Yoga》巡迴演唱會廣州場暖身，演唱〈傻子〉、〈說謊〉、〈成全〉組曲。
此次，林宥嘉拿下港台最受歡迎男歌手獎，他表示相當感謝歌迷，因此在唱〈說謊〉一曲時，特別想要跟台下的朋友一起合唱，關於後續的規畫，林宥嘉也表示將會繼續進行演唱會巡迴，陸續發表新創作給大家。
而閻奕格當天拿下港台最佳新人獎項，演唱她出道後第一首正式單曲〈也可以〉，近期她剛結束為期3個多月共11場的《風雲5D音樂劇》之外，這次她更在台上搶先宣布新錄製單曲。閻奕格從《超級星光大道》畢業至今，經過7年的沉澱，她的首張個人專輯即將在今年推出。
▲田馥甄（右起）、Selina、閻奕格、林宥嘉出席頒獎典禮。（圖／華研提供， 2017.07.20）
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