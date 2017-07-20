▲9月11日是S.H.E的出道紀念日。（圖／翻攝自Selina任家萱臉書， 2017.07.20）

田馥甄、Selina19日晚間出席廣州「騰訊&MTV亞洲金曲大賞」頒獎典禮，當天的壓軸是由田馥甄跟薛之謙的合作，先前兩人曾在節目中同台，此次終於再度同台合唱彼此的知名歌曲〈演員〉、〈小幸運〉，當晚馬上就登上微博熱搜排行！

前一天彩排，兩人原本擔心初次合作需要時間培養默契，但是薛之謙先是搞笑地月球漫步倒退走向田馥甄，又開玩笑說要背著田馥甄唱，讓田馥甄笑說：「因為薛之謙太有戲了，一看到他很怕會笑場不入戲，所以一直無法直視他的雙眼。」懇求薛之謙不要逗她！

▲田馥甄（右）跟薛之謙壓軸合唱。（圖／華研提供， 2017.07.20）

此外，Selina近期專心於綜藝與節目主持，今年第一次回歸歌手身分演出，讓她開玩笑地說：「麥克風變得好遠！」許多粉絲也好奇，今年9月11日S.H.E的出道紀念日，能不能看到S.H.E合體？Selina透漏：「每一年在重要的日子，團圓的時刻，我們都會想聚在一起過，今年應該不會例外，我們自己很期待，歌迷朋友們也可以好好期待！」

稍早，人在台灣的Ella出席活動受訪，被問到9月11日會不會合體？Ella霸氣回答「老婆Selina最大」，且委婉暗示請歌迷朋友們那天「保持網路暢通」，看來合體有望！