布吉納法索是台灣在非洲的重要友邦，為了協助提升當地的醫療能力，台大醫院與國合會合作推動「台布醫療合作計畫」，今年並首度安排4名布國醫療人員來台接受為期3個月的專科訓練，在學習台灣先進的醫療技術返國後，能成為培育當地醫療人力的「種子」。

台大雲林分院副院長馬惠明表示，今年3月時台大雲林分院內科部主治醫師王馨儀已前往布吉納法索擔任醫療團長，展開為期1年的「台布醫療合作計畫」，為了讓布國醫事人員有機會接觸及學習台灣先進的醫療技術，6月起並安排布國古都古友誼醫院的3名醫師、1名麻醉護理師來台接受為期3個月的急診醫學、重症醫學訓練。

馬惠明指出，過去台布醫療合作都只是由台灣醫療人員到布國提供免費醫療資源，今年首度改變做法，希望來台受訓的4人返回布國再接受醫療團醫療長王馨儀6個月的臨床指導後，能成為「種子」教導更多當地醫療人員。馬惠明：『(原音)不但給他們魚，最重要的是教他們怎麼捕魚，怎麼建構自己的能力，這次是嶄新的嘗試，「train the trainer」是我們這次的亮點，他們還要試教，他們接下來要準備教案，就是我們訓練「訓練者」，他們是被選出來以後回去要散播種子的人，不只是他們要會，最重要是他們也要會「教」。』

4名布國學員20日特地從雲林分院北上台大總院參訪，曾經來台攻讀碩士的蘇祖恪( ZOUBGA, Robert Taryaoba)說，很高興能再度來台灣，他會用心學習，把台灣先進的醫療技術與醫學觀念帶回國，提升國家醫療環境，照顧民眾健康。蘇祖恪：『(法文)(原音)能夠來到台灣參與訓練是很大的榮幸，在我們訓練的過程中，看到很多可啟發我們的東西，可以幫助我們回國後，提高我們的醫療水準。』

馬惠明說，古都古友誼醫院有200多床病床，醫院照護區域內達上百萬人口，但院內卻只有1位醫師能判讀心電圖，包括插管治療、心肺復甦術、判讀心電圖及急診急救等，都是本次培訓的重點；學員在台大總院期間，也將安排靜脈導管、動脈導管假人練習，並到總院心血管中心、加護病房、急診部等單位參觀尖端醫療設備。