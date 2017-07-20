2018台北電玩展 宣布正式展期NOWnews今日新聞 (2017-07-20 18:02)
「台北國際電玩展Taipei Game Show」（以下稱台北電玩展）正式宣布，明年展期為2018年1月25日至1月29日，地點位於信義區的台北世貿一館。1月25日至26日率先登場的是「B2B ZONE商務區」，針對廣大玩家開放的「B2C ZONE玩家區」則於1月26日至29日展開為期四天的活動，自七月起正式開放廠商申請報名，各家國際知名IP也都踴躍參加。
台北電玩展期間有日本遊戲製作人與粉絲同樂。（圖／台北電玩展提供）
今年（2017）初台北電玩展成功為全球遊戲展會揭開序幕，總共吸引43萬人次到場共襄盛舉，充分反映玩家對遊戲熱衷的程度，以及台灣遊戲市場開放的特性。根據資策會調查顯示，2016年台灣遊戲市場規模達新台幣572.4億元，較前一年成長7.6%；而市調公司Newzoo指出，隨著移動裝置普及和遊戲越來越多所賜，預估2017年台灣遊戲人口將達到1,300萬人，高幅度成長的消費潛力，成為各國遊戲公司爭相進入的首選市場。
台北電玩展表示，明年將帶來全新風貌，在「商務區」中將網羅更多全球優秀獨立遊戲開發團隊參與「INDIE GAME FESTA」外，也有來自各國設立的「國家館」，新推出的「AR/VR專區」中，將展出最新遊戲軟硬體的虛擬實境相關應用。
明年B2B ZONE商務區將網羅更多全球獨立遊戲開發團隊參展。（圖／台北電玩展提供）
「玩家區」將首度調整為四天展期，電視遊樂器遊戲、手機遊戲、線上遊戲三大戰區預期將有更加精采的體驗內容，延續往年規畫創意十足的「INDIE HOUSE」、老少咸宜的「桌遊樂園」，將為展覽注入更多原創、獨特的因子；此外，主辦單位也將推出全新企畫充滿粉紅泡泡、心動不已的「戀愛遊戲主題區」，以及熱血青春、二次元無界線的「動漫主題區」、「虛擬實際體驗區」和舉辦多場電競賽事活動。
2018台北國際電玩展B2C ZONE玩家區檔期調整為四天，1月26日至29日。（圖／台北電玩展提供）
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