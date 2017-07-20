很多人每天生活都脫離不了LINE，不論工作或日常生活。LINE推出最新功能，讓英文字母變成活潑圖像，讓傳達訊息更有趣；另一方面，LINE人物熊大系列將趁著暑假熱潮，推出多種森林風格用品，肯定讓粉絲愛不釋手。

首先，最好先將LINE更新到最新版本，然後打開對話框，按一下輸入欄左側笑臉，再按下左下方笑臉，就能找到四種不同有趣英文字母圖形，可以利用各種不同型態字母，讓傳遞訊息更有意思，但何時會出現中文版，目前無法得知。

趁著暑假銷售旺季，LINE推出童趣商品，首發主打的毛絨絨玩偶系列，將熊大化身各式各樣叢林動物與大家見面，也有兒童專用系列，包括餐盤、背包以及行李箱等，絕對能夠讓大小朋友愛不釋手。

「JUNGLE BROWN叢林熊大」主打的商品之一，更推出實用性高的多樣化背包系列，如旅行或上學皆適用的後背包、斜背包等，搭配繽紛豐富的圖騰以及象徵叢林的草綠色，散發出活潑又天真的歡樂氣息。