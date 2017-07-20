聯合國今天(20日)公布報告，指愛滋病(AIDS)在2016年奪走約100萬條性命，但與2015年愛滋病致死人數相比，僅約半數，顯示愛滋病致死人數已大幅減少。

根據聯合國公布的統計數據，不僅感染愛滋病毒(HIV)的新病例與致死人數下降，並有更多感染愛滋病毒的患者，比以往更踴躍地接受治療，這都使得愛滋病致死人數大幅下降。

在聯合國公布這項報告之後，一項國際愛滋病科學會議23日將於巴黎召開。

根據聯合國愛滋病規劃署(UNAIDS)今天公布的全球綜合報告，「2016年愛滋病毒帶原者有3,670萬人，其中有1,950萬人接受治療。」

UNAIDS指出，這是感染愛滋病毒的患者中，首度有超過半數的患者接受抗逆轉錄病毒治療(antiretroviral treatment)，這項治療可以制止愛滋病毒活動，但無法殺死愛滋病毒。

另外，這份報告指出，「愛滋病致死人數由2005年的190萬人，降至2016年的100萬人」，並表示「這是首度死亡人數大幅下降」。

報告並表示，2016年新增的感染愛滋病毒人數為180萬人，與1997年的350萬感染愛滋病毒人數相比，降至大約一半。

此外，報告指愛滋病在1980年代出現後至今，全球有7,610萬人感染過愛滋病毒，其中有3,500萬人因此死亡。