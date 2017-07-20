見面會後與田畑端總監與本橋大佐製作人和到場玩家大合照。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.20）

由日本Square Enix授權、改編自PSP上知名動作角色扮演遊戲《Final Fantasy零式》、並由艾玩天地所代理的台港澳地區動作手遊《Final Fantasy最終幻想：覺醒》，今（20）日正式展開事前登錄活動！艾玩天地更邀請《Final Fantasy零式》之父田畑端與《Final Fantasy最終幻想：覺醒》製作人本橋大佐來台蒞臨見面會，並一同為事前登錄活動揭開序幕。

見面會上布置零班成員大型海報。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.20）

場中有漂亮Coser扮演零班成員。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.20）

曾擔任《Final Fantasy零式》、《Final Fantasy XV》總監的田畑端，這次特別再次踏上台灣土地，為了讓玩家更能了解《Final Fantasy最終幻想：覺醒》手遊源自正統《Final Fantasy零式》的移植特色，親自在見面會中針對《Final Fantasy最終幻想：覺醒》原作世界觀背景與「零班」14人主角等進行介紹。

《Final Fantasy零式》之父田畑端。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.20）

田畑端總監表示，《Final Fantasy最終幻想：覺醒》故事除了完全移植自《Final Fantasy零式》之外，還有針對結局等部分做出更新，相信《Final Fantasy最終幻想：覺醒》能讓新玩家和老玩家都能體驗到嶄新的故事內容。

田畑總監親自介紹《Final Fantasy最終幻想：覺醒》世界觀與特色。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.20）

除了龐大的世界觀之外，遊戲中最有魅力的就是零班的各個成員了，玩家可以成為零班的一員，和零式中的人物組成隊伍進行戰鬥。田畑總監也透露，其實他當年在策畫《Final Fantasy零式》時就希望能做出一款玩家能在線上互動的遊戲，而《Final Fantasy最終幻想：覺醒》不僅保留了《Final Fantasy零式》的世界觀與人物之外，還加上了手遊與線上遊戲的要素，玩家可以一同與朋友、公會成員打副本或PVP對戰。

田畑總監親自介紹《Final Fantasy最終幻想：覺醒》世界觀與特色。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.20）

田畑總監親自介紹《Final Fantasy最終幻想：覺醒》世界觀與特色。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.20）

本次與田畑端總監一同蒞臨見面會的還有《Final Fantasy最終幻想：覺醒》的製作人本橋大佐，本橋大佐製作人曾參與《Final Fantasy XI》遊戲企畫營運，目前則擔任《Final Fantasy零式 Online》、《Final Fantasy最終幻想：覺醒》製作人。而在見面會上，本橋製作人也針對遊戲特色玩法做進一步介紹。

《Final Fantasy最終幻想：覺醒》製作人本橋大佐。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.20）

本橋製作人表示，遊戲採用3+2的戰鬥方式，每個隊伍可設定1個隊長和2個隊員與2個替補，玩家可以在戰鬥過程中隨時替換，且身為隊長的角色可以發揮出更加強大的技能，這樣的戰鬥可以在保有世界觀之下充分發揮角色的各種能力。

本橋製作人介紹《Final Fantasy最終幻想：覺醒》戰鬥特色與諸多要素。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.20）

另外在《Final Fantasy 零式》系列中經典的「軍神召喚」也將在手遊上呈現，玩家能在戰鬥中累積怒氣值召喚軍神，強大的軍神有能一舉逆轉戰局的能力。此外本橋製作人也透露《Final Fantasy XV》中的召喚獸「希瓦」也將會在遊戲中登場，未來也會加入如泰坦、伊芙利特等其他召喚獸。

本橋製作人介紹《Final Fantasy最終幻想：覺醒》戰鬥特色與諸多要素。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.20）

製作人本橋大佐介紹《Final Fantasy最終幻想：覺醒》戰鬥特色與諸多要素。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.20）

此外，由於台灣玩家通常以「FF」、「太空戰士」等暱稱來稱呼《Final Fantasy》系列，因此有媒體提到本次遊戲名稱中出現了「最終幻想」四字，是否代表官方已認可「最終幻想」是《Final Fantasy》的正式中文翻譯名稱。對此田畑總監表示，「Final Fantasy」直譯就是「最終幻想」，因此翻成「最終幻想」他並不覺得不妥。不過由於《Final Fantasy》系列許多遊戲都是獨立開發，因此在譯名上基本是由發行商那邊命名，未來也不保證往後《Final Fantasy》系列的遊戲中文名稱就叫做「最終幻想」。

田畑總監會後回答媒體與玩家的提問。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.20）

（由左至右）總監田畑端、艾玩天地總經理林阜民與製作人本橋大佐一同展示遊戲。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.20）

見面會上田畑端總監與本橋大佐製作人也一同正式為《Final Fantasy最終幻想：覺醒》事前登錄揭開序幕，即日起（20）日至遊戲OB前加入遊戲粉絲團，填妥資料完成事前登錄活動，即可獲得「執著之座 薩絲」、「純真之座 莘柯」與「理解之座 瑟溫」其中一名零班成員。此外，只要達成最高30萬人指定人數，就可獲得800軍神之力與250鑽石等獎勵，歡迎玩家踴躍參與事前登錄，點亮軍神之力！