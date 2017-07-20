串流影音改變所有人收視習慣，廣告不再受限30秒內，只要故事能夠產生共鳴，就算片長10分鐘以上，也會讓人完整看完引發討論，YouTube公布2017年第2季台灣最成功廣告影片排行，聶雲演出的「我的幸福里程樹」深受歡迎。

「我的幸福里程樹」在2017年第2季台灣YouTube廣告影片排行榜中，成功獲得第一名好評，並且在4月亞太區廣告影片排行榜，也奪得第六名好成績，11分鐘影片中，完整陳述爸爸帶著孩子種樹的溫暖故事，讓觀眾意識到守護環境重要性，將感動化為實際行動。

台灣排行版第二名，是由簡嫚書與曹佑寧幽默演出的「人生 轉‧運‧站」，以「搶劫」為主軸，讓女主角簡嫚書沒來由地霸道搶走男主角身邊物品，製造情節懸疑感，影片上線兩周即突破130萬觀看次數。

Google表示，本季成功突圍的影片廣告善用生活化敘事手法連結觀眾體驗與品牌、設計懸疑式劇情設計拉長觀眾停留時間、並且採用精緻配樂讓廣告更具記憶點。

根據YouTube於6月所發布的最新數據，全球每月平均有15億使用者登入YouTube觀看影片、每位使用者平均每天花上1小時在行動裝置觀看影片，品牌主可透過YouTube獲得更多目光與迴響。