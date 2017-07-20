日本SONY智慧積木MESH，首次在台灣亮相。（圖／記者陳敬哲攝 , 2017.7.20）

創客風潮全球流行，利用最簡單程式語言與工具，創造出生活中各式各樣用品，日本SONY首次將MESH智慧積木在台灣展示，運用極簡單程式設計，不論小孩或大人都能開發無限想像，但目前僅在美國與日本銷售，台灣沒有這計畫。

日本SONY新規事業創出部MESH計畫資深經理荻原丈博表示，MESH共有7個模組，藉由Adroid與iOS裝置，可以感測「按鈕」、「動作」、「光線」、「溫度」，操控「LED」、「震動」、「GPIO」介面，各種模組能夠延伸各式各樣功能。

例如震動感應器，如果配合聲音程式，就可以讓扇子像吉他一樣，在不同晃動下，讓創作者儼然變成吉他手；荻原丈博補充，MESH也能結合許多App，例如LINE或Gmail等，多種軟硬體結合在一起，讓更多有趣想法實現。

日本SONY新規事業創出部MESH計畫資深經理荻原丈博表示，不同MESH套件串接，能夠有各式各樣創作。（圖／記者陳敬哲攝 , 2017.7.20）

荻原丈博舉例，使用動作感應器，可以串聯操控裝置相機，一旦感應到前方有移動物體，就能開啟相機拍照，同時也能驅動LINE發訊息，可以讓孩子自己創作簡單防盜器，房門只要打開就馬上拍照，同時傳出LINE訊息。

MESH程式設計相當簡單，不需要撰寫任何程式碼，只要將套件或軟體功能，在類似電路版設計介面上串接，手機或平板就能利用藍牙控制，荻原丈博強調，運用最簡單程式設計方式，希望讓孩子或大人更加接近科技與想像。

SONY智慧積木MESH程式設計相當簡單，介面設計就像在插插頭（圖／記者陳敬哲攝 , 2017.7.20）

荻原丈博補充說，MESH設計相當輕巧，只要用雙面膠就能貼在許多物品上，最有印象創作，是由一位6至7歲孩子發想，只要感應器一發現自己打噴嚏，面紙盒的感應器就會發出聲響，告知衛生紙在哪裡。