福衛5號順利運抵洛杉磯 將轉往發射地點中央社 (2017-07-20 15:50)
台灣首枚自主研製的衛星「福爾摩沙衛星5號（福衛5號）」19日晚間順利運抵美國洛杉磯國際機場，將安排陸上轉運於20曰清晨6時運抵發射地點美國范登堡空軍基地。（駐洛杉磯辦事處科技組提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 106年7月20日
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