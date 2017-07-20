福衛5號順利運抵洛杉磯 將轉往發射地點中央社 (2017-07-20 15:25)
（中央社記者曹宇帆洛杉磯19日專電）台灣首枚自主研製的衛星「福爾摩沙衛星5號（福衛5號）」已經順利運抵美國洛杉磯國際機場，將安排陸上轉運於20曰清晨6時運抵美國范登堡空軍基地。
駐洛杉磯辦事處科技組組長張揚展表示，載運福衛5號的華航貨機已順利飛抵洛杉磯，4名隨機人員通關後，即開始將福衛5號裝卸至輪型運輸載具上，估計需時兩小時，大約20日清晨6時可運抵發射地點范登堡空軍基地。目前，已有台灣方面的17名人員在基地內待命迎接。
財團法人國家實驗研究院國家太空中心規劃「福爾摩沙衛星5號」，接替服役12年、去年中功成身退的福衛2號，福衛5號也是台灣首枚自主研製的衛星。
「福衛5號」為地球遙測應用衛星，重達450公斤（含酬載及燃料）、造價新台幣56.59億元，為高2.8公尺、外徑約1.6公尺的八角柱外型，另搭載CMOS光學遙測和先進電離層探測儀（AIP）等酬載儀器，用來建置太空天氣模式、電漿擾動變化及研究電離層的異常現象。
原定要在去年進行發射的「福衛5號」，因接受委託發射的美國太空探索科技公司（SpaceX）意外發生火箭發射爆炸事件，連帶影響後續其他衛星發射時程，使它遲遲無法升空。
科技部日前宣布，已接獲SpaceX正式通知，「福衛5號」預計將於台灣時間8月25日凌晨2時50分（美國時間8月24日）由SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭負責發射升空。
福衛五號運抵加州范登堡空軍基地發射場後，將進行衛星升空前的最後測試驗證及與火箭結合作業。1060720
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