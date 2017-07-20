臉書今日推出新功能，讓粉絲專頁與社團可以相互連結。（圖／公關公司提供）

社群網絡Facebook（臉書）又推新功能了！今日公布的新功能，最主要是讓粉絲專頁管理者能建立臉書社團，或將粉絲專頁連結到已成立的臉書社團，藉此讓人群、企業、社群變得更加緊密，此功能在今年四月開始測試後，現在終於正式開放全球使用。

臉書表示，讓世界變得更緊密是他們的最大使命，今日發布的新功能，不僅能讓同時經營粉絲專頁和社團的管理員，在社團中進行更真實可靠的對話，也能以粉絲專頁的身分與成員討論和企業、品牌、非營利業務等相關內容，透過粉絲專頁及社團互相連結的優勢，使企業、品牌及非營利業務有所成長。而這項功能發布後，臉書預計將可幫助近一千萬管理員。